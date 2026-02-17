Blitz della Polizia in zona aeroporto sequestrata una discoteca abusiva
La Polizia di Frosinone ha sequestrato una discoteca abusiva in zona aeroporto, a causa di irregolarità nelle licenze. Gli agenti hanno scoperto che il locale, aperto senza autorizzazioni, ospitava feste con musica ad alto volume fino a tarda notte. Durante il blitz, sono stati individuati numerosi clienti e materiali non conformi alle normative di sicurezza. L’intervento rientra in una serie di misure per contrastare l’abusivismo nei locali pubblici del territorio.
Il locale, autorizzato solo alla somministrazione di cibi e bevande, era stato trasformato in sala da ballo. Denunciati i titolari Prosegue la stretta della Polizia sulla sicurezza dei locali pubblici nel frusinate. Un'operazione condotta dagli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Frosinone ha portato al sequestro d'urgenza di un esercizio commerciale situato nella zona dell'aeroporto e alla denuncia in stato di libertà dei suoi titolari. Il blitz è scattato nell'ambito dei controlli finalizzati alla tutela dell'incolumità degli avventori. Al momento dell'accesso, gli agenti si sono trovati di fronte a una scena inequivocabile: quello che sulla carta doveva essere un locale autorizzato esclusivamente alla somministrazione di alimenti e bevande, era stato trasformato di fatto in una discoteca a pieno regime.
Sequestrata in via Sarpi discoteca abusiva: il Questore ne propone la chiusura definitiva
Questa mattina, all’alba di sabato, le forze dell’ordine hanno chiuso una discoteca abusiva in via Sarpi a Padova.
Blitz dei Forestali: sequestrata officina abusiva
Un'operazione dei Carabinieri Forestale di Roccarainola ha portato al sequestro di un'officina abusiva, segnando un importante intervento contro attività illecite legate al ciclo dei rifiuti e alla ricettazione.
Blitz della polizia locale nei quartieri: sgomberi di case occupate, droga nei parchi e raffica di multe
Continua l'operazione sicurezza nei quartieri di Verona: blitz della polizia locale che sgombera i dormitori abusivi e sequestra hashish.
Cagliari, blitz della polizia contro criminalità, droga e rapine: 14 indagati
E' in corso a Cagliari e provincia una vasta operazione della polizia coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, denominata Cavallo pazzo e riferita a fatti di criminalità organizzata.
Ancora un blitz dei Falchi della Polizia di Stato a Roma, questa volta a Tor Bella Monaca e a Tor Pignattara: 7 i pusher finiti in manette. Smantellato un sistema di sentinelle e "vedette" posizionate in punti strategici, che utilizzavano segnali in codice per proteg
44 kg di cocaina nascosti in auto: blitz della Polizia a Catania, scattano le manette per un 31enne