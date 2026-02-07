Sequestrata in via Sarpi discoteca abusiva | il Questore ne propone la chiusura definitiva

Questa mattina, all’alba di sabato, le forze dell’ordine hanno chiuso una discoteca abusiva in via Sarpi a Padova. Durante un controllo, gli agenti hanno scoperto che un circolo privato funzionava come una discoteca senza autorizzazioni. Il Questore ha deciso di proporre la chiusura definitiva dell’attività.

Un controllo interforze scattato all'alba di sabato 7 febbraio ha portato alla chiusura di un circolo privato a Padova, trasformato abusivamente in una discoteca. All'interno del locale, gli agenti della Questura, insieme a Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Locale e Ispettorato del

