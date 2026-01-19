La Lega ha reso noto, attraverso documenti ufficiali, che le criticità della Torre dei Conti a Roma erano conosciute da oltre vent’anni. Tuttavia, alcuni interventi fondamentali non sono stati realizzati o adeguatamente documentati, evidenziando una mancanza di interventi tempestivi nonostante gli allarmi precedenti.

I documenti ufficiali acquisiti dalla Lega riguardanti la Torre dei conti, ottenuti attraverso l'accesso agli atti, "confermano che le criticità strutturali della Torre dei conti erano note da oltre vent'anni e che alcuni passaggi fondamentali non sono mai stati completati o adeguatamente tracciati". Questa la dichiarazione di Fabrizio Santori, capogruppo della Lega in Assemblea capitolina, che ha rilasciato una nota in merito. "Già nel 1999, la Sovrintendenza aveva segnalato la presenza di lesioni al secondo piano e sulle murature portanti, richiedendo una verifica urgente alla commissione stabili pericolanti – aggiunge Santori -.

© Romadailynews.it - Roma: Santori (Lega), su Torre Conti criticita’ erano note, ma allarmi ignorati

Roma: Santori (Lega), controlli su manutenzione stradale inefficaci, commissione fantasma

A Roma, le recenti piogge hanno messo in luce l’inefficacia dei controlli sulla manutenzione stradale, ancora insufficienti nonostante la creazione di una commissione voluta dal sindaco Gualtieri. La situazione evidenzia una problematica annosa, con un sistema di verifica che appare invariato e inattivo, confermando le critiche riguardo alla gestione delle strade della capitale.

Roma: Santori (Lega), cimiteri al collasso ma Campidoglio aumenta le tariffe

A Roma, i cimiteri stanno vivendo una crisi significativa, con capacità ormai saturate. Nel frattempo, il Campidoglio ha deciso di aumentare le tariffe per i servizi funerari, aggravando ulteriormente la situazione. Questa difficile condizione evidenzia le sfide gestionali e le esigenze di un sistema che necessita di interventi urgenti e condivisi.

Casa: Santori (Lega), a Roma chi rispetta la legge vale quanto chi occupa - I dati relativi alle assegnazioni delle case popolari nella città di Roma "sono inquietanti e testimoniano una deriva grave nelle politiche abitative ... romadailynews.it

La richiesta di messa in sicurezza dell'attraversamento pedonale di via Anagnina tra i civici 3 e 19, le "zona 30" a Roma e l'abbattimento dei cipressi al Mausoleo di Augusto. Questi i temi affrontati nell'intervista di oggi a Fabrizio Santori, capogruppo della Lega - facebook.com facebook

