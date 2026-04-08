Roma-Pisa ultima spiaggia Champions | Gasperini cerca il sorpasso su Juve e Como

Nella corsa per ottenere un posto in Champions League, la sfida tra Roma e Pisa rappresenta l'ultima chance per il tecnico di cercare di superare le squadre di Juventus e Como. La squadra giallorossa, con 54 punti, si trova dietro rispettivamente a Como con 58 punti e alla Juventus con 57. La partita si presenta come un’occasione decisiva per migliorare la posizione in classifica e tentare di avvicinarsi alle rivali.

La volata per il quarto posto si trasforma in una guerra di logoramento con la Roma costretta a inseguire a quota 54 punti, staccata dalle dirette concorrenti Como (58) e Juventus (57). Il prossimo turno di campionato rappresenta l’ultima chiamata per la banda di Gian Piero Gasperini: l’impegno casalingo contro il Pisa, ormai prossimo alla retrocessione, assume i contorni di un cerotto obbligatorio per tamponare l’emorragia di risultati. Il tecnico giallorosso spera in un incastro favorevole dai campi di Como-Inter e Atalanta-Juventus per accorciare la classifica e riaprire una corsa Champions che, al momento, vede i capitolini in netta recessione atletica e mentale dopo il disastro di San Siro. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Pisa, ultima spiaggia Champions: Gasperini cerca il sorpasso su Juve e Como Juve: Spalletti punta al sorpasso su Roma e ComoLa Juventus, guidata da Spalletti, ha impostato una strategia mirata per superare Roma e Como nella corsa alla Champions League. Il Como ribalta la Roma e permette il sorpasso Juve: per la Champions sarà una lotta a dueIl momentaneo gol del 3-1 di Donyell Malen nella serata dell’Olimpico sembrava aver messo fine ai sogni d’Europa della Juventus. Argomenti più discussi: Pronostici Roma-Pisa: Statistiche, Dove in TV 10.04.2026 Serie A; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Roma-Pisa, El Aynaoui verso una maglia da titolare; Del Torino a Pisa si può salvare solo il risultato che fa fare ai granata un bel passo verso la salvezza. Verso Roma-Pisa: Malen vs Svilar in allenamento La Roma prepara la sfida di venerdì (ore 20:45) contro il Pisa: partitella a campo ridotto con Malen e Svilar protagonisti. In evidenza anche Robinio Vaz, a segno su rigore procurato da lui stesso. Assenti Dyb - facebook.com facebook GALLERY - #Roma in campo verso il #Pisa: da #Malen a #Pellegrini, gli scatti #ASRoma x.com