Roma-Cremonese febbre Champions all’Olimpico | cancelli aperti dalle 18 | 15

Roma e Cremonese sono arrivate all’Olimpico per il match decisivo che può cambiare il loro cammino in campionato. La presenza di numerosi tifosi ha portato a un afflusso di pubblico superiore alle aspettative, con i cancelli aperti già dalle 18:15. Le squadre cercano di conquistare punti fondamentali in una partita che potrebbe influenzare la loro classifica. La tensione tra i giocatori si fa sentire già prima del fischio d’inizio.

L’ Olimpico si prepara a trasformarsi in una bolgia per l’incrocio decisivo tra Roma e Cremonese, appuntamento spartiacque per le ambizioni Champions League dei giallorossi. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20:45, con la società capitolina che ha già disposto l’apertura dei varchi d’accesso alle 18:15 per gestire l’imponente afflusso previsto. “Raccomandiamo caldamente a tutti i sostenitori di presentarsi ai tornelli con almeno un’ora e mezza di anticipo”, hanno fatto sapere i vertici del club per scongiurare criticità ai controlli di sicurezza. La digitalizzazione totale del ticketing rappresenta il vincolo principale per la serata: l’accesso sarà consentito esclusivamente tramite Wallet digitale o l’applicazione ufficiale Il Mio Posto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Milano, sciopero Atm il 15 gennaio, possibili disagi su metro, tra e autobus, fasce orarie dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 a fine servizioIl 15 gennaio a Milano si prevedono possibili disagi nei servizi di metro, tram e autobus a causa di uno sciopero Atm.

Dopo 25 anni, aperti i cancelli del parco abbandonato |VIDEODopo 25 anni, i cancelli di un parco pubblico nel quartiere Barra si sono finalmente aperti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Roma, è già Malen-mania: febbre a 90 per il nuovo bomber.

Roma-Cremonese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie AI giallorossi di Gian Piero Gasperini ospitano all'Olimpico i grigiorossi di Davide Nicola nel 26° turno di campionato ... tuttosport.com

Roma-Cremonese oggi in TV, dove vedere il posticipo in TV e streaming: orario e formazioniRoma-Cremonese chiude la domenica della 26a giornata di Serie A. La squadra di Gian Piero Gasperini nel posticipo delle 20:45 allo stadio Olimpico ha l’occasione di conquistare punti preziosi in chiav ... fanpage.it

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Roma- #Cremonese x.com

Roma-Cremonese - L'attesa dei tifosi Marco Rossi Mercanti Ecco come i supporters romanisti si stanno avvicinando al match contro la Cremonese di domenica sera! #ASRoma #Vocegiallorossa #SerieA #RomaCremonese https://www.vocegiallorossa.it/ - facebook.com facebook