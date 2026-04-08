Durante la prossima partita di campionato, l’arbitro designato è un ufficiale della sezione di Teramo. La squadra romana ha bisogno di recuperare dalla sconfitta subita contro una squadra rivale, che si è conclusa con un punteggio di 5-2. La partita si svolgerà tra la squadra di casa e quella ospite, con attenzione rivolta anche alla direzione arbitrale.

La Roma deve smaltire in fretta i postumi della debacle incassata contro l’Inter per un netto 5-2 e concentrarsi sul prosieguo del campionato. L’obiettivo Champions è sempre più distante e nemmeno il 6o posto è scontato, tutt’altro: deve essere difeso con le unghie e con i denti. Venerdì sarà la volta di Roma-Pisa, una partita difficile contro una squadra che, pur non avendo più nulla da chiedere al campionato (la salvezza sembra ormai del tutto sfumata), sa difendersi con compattezza e sa rivelarsi insidiosa soprattutto fuori casa. La designazione arbitrale sorride ai giallorossi per i precedenti: dirigerà la gara Ermanno Feliciani di Teramo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Pisa: arbitra Feliciani della sezione di Teramo

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