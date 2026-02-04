Pescara torna al voto Dentro la sentenza del Consiglio di Stato | tutte le irregolarità sezione per sezione

Pescara torna alle urne l’8 e il 9 marzo, ma con una novità: solo 23 sezioni su 170 resteranno aperte. La decisione arriva dopo la sentenza del Consiglio di Stato, che ha riscontrato irregolarità in diverse sezioni e ha deciso di non far votare più cittadini in molte zone della città. Una scelta che cambia le regole del voto e crea aspettative tra i residenti.

Quando il voto non torna. Schede fantasma, conti che saltano e verbali incoerenti: un viaggio dentro la sentenza del Consiglio di Stato che ha riportato Pescara alle urne. Tutte le irregolarità, sezione per sezione A Pescara, l’8 e il 9 marzo, si torna a votare, ma in uno scenario del tutto inedito: saranno chiamati alle urne solo i cittadini di 23 delle 170 sezioni cittadine. In quei seggi, infatti, secondo il Consiglio di Stato, ci sono state irregolarità e il voto non può essere considerato pienamente affidabile. Schede in più o in meno, verbali che non tornano, discrepanze tra votanti e schede scrutinate: irregolarità che hanno reso impossibile ricostruire con certezza la volontà degli elettori.🔗 Leggi su Ilpescara.it Approfondimenti su Pescara Voto Sentenza del Consiglio di Stato sulle elezioni, si torna al voto in 23 sezioni Il Consiglio di Stato ha stabilito il ritorno al voto in 23 sezioni cittadine, confermando parzialmente la decisione del Tar. Iniziato il conto alla rovescia sull'esito elettorale: Pescara attende la sentenza del consiglio di Stato L’attesa cresce a Pescara per la sentenza del Consiglio di Stato riguardo alle elezioni comunali del giugno 2024, che hanno confermato la rielezione di Carlo Masci al primo turno. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Pescara Voto Argomenti discussi: Per Carlo Costantini sindaco torna a Pescara la segretaria Pd Elly Schlein; L'appello al voto di Simona Barba (Avs-Radici in Comune): Una scelta contro 'l'egoismo pubblico'; ELEZIONI COMUNALI, SI VOTANO 62 SINDACI OCCHIO A CHIETI; I DATI SULL'AFFLUENZA; Elezioni a Pescara, la vittoria o la sconfitta: si decide tutto in 1.099 voti. A Pescara si torna al voto in 23 sezioniA Pescara si tornerà al voto in 23 delle 170 sezioni. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, confermando parzialmente la sentenza del Tar che a giugno scorso aveva disposto nuove elezioni in 27 ... rainews.it CASO APERTO Il progetto #CittàdellaMusica di #Pescara torna al centro del dibattito. #AntonioDiMarco annuncia un’interrogazione su #fondipubblici, #degrado e responsabilità istituzionali. @ladolcevitamag_ #Abruzzo #Politica #OperePubbliche x.com Alessandro Calista, l’agente di Pescara, torna a casa: «Ho già vissuto momenti di tensione, sabato toccato il fondo» #ilcentro - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.