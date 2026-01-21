Serie A Inter-Pisa apre la 22ª giornata | arbitra Marcenaro

La 22ª giornata di Serie A prenderà il via con la sfida tra Inter e Pisa, in programma venerdì 23 gennaio alle 20:45. La partita sarà arbitrata da Marcenaro, che guiderà il confronto tra le due squadre. Questa prima gara del turno rappresenta un momento importante nel prosieguo del campionato, offrendo l'opportunità di osservare le dinamiche di una delle fasi decisive della stagione.

Ufficiale la prima designazione della 22ª giornata di Serie A. Ad aprire il turno sarà Inter – Pisa, in programma venerdì 23 gennaio alle 20:45. La gara di San Siro sarà diretta da Matteo Marcenaro. Completata anche la squadra arbitrale: Mokhtar e Yoshikawa gli assistenti, Ayroldi quarto ufficiale. Al VAR designato Gariglio, con Massa nel ruolo di AVAR. Un dettaglio che inaugura ufficialmente il weekend di campionato e accompagna la vigilia di una sfida che apre il programma del turno. L'articolo proviene da ForzaInter.eu. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

