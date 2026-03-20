Un appartamento al Quadraro è stato sequestrato dalla Polizia di Stato, che ha arrestato un uomo responsabile dello spaccio di oltre sette chili di cocaina. La droga, trovata all’interno dell’abitazione, era destinata a rifornire il mercato locale. L’intervento è avvenuto durante un’operazione di polizia mirata a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nella zona.

Un vero e proprio “nido” della droga, mimetizzato tra le mura di un appartamento al Quadraro, è stato scoperto dalla Polizia di Stato, che ha “stanato” ben 7 kg di cocaina, diretta a sostenere il circuito dello spaccio nel quartiere. Questa operazione, che ha portato all’arresto di uno spacciatore “domiciliare”, un quarantatreenne romano, è scaturita da un’attività di osservazione condotta dagli agenti della squadra di polizia giudiziaria del Commissariato di Polizia Porta Maggiore. Indagini e Sviluppi dell’Operazione. Gli investigatori avevano infatti incentrato la loro attenzione su un’abitazione ritenuta una base logistica per un traffico destinato ad alimentare il mercato locale della droga. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: in casa oltre sette chili di cocaina, arrestato spacciatore al Quadraro

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