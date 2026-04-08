Roma incendio ed esplosione in appartamento a Garbatella | residenti evacuati

A Roma, nella zona della Garbatella, si è sviluppato un incendio in un appartamento. L’incendio ha causato l’evacuazione dei residenti presenti nell’edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno lavorando per domare le fiamme e valutare la situazione. Non sono ancora state diffuse notizie su eventuali feriti o danni strutturali. La polizia sta indagando sulle cause del rogo.

Un incendio si è verificato in un appartamento alla Garbatella a Roma, dal quale sono stati evacuati i residenti. Le fiamme, le cui cause sono in via di accertamento, sono divampate al secondo piano di uno stabile in via Ignazio Persico 40, intorno alle 19. Secondo quanto si apprende, al momento dell’esplosione i vigili del fuoco erano già sul posto. Le squadre, supportate da mezzi speciali, sono ancora impegnate nelle operazioni di spegnimento, insieme a sanitari e polizia. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, incendio ed esplosione in appartamento a Garbatella: residenti evacuati Leggi anche: Esplosione in un appartamento a Garbatella: vigili del fuoco e ambulanza sul posto, residenti evacuati Leggi anche: Incendio in un appartamento a Roma, evacuate 20 persone a Garbatella Temi più discussi: Incendio a Piana del Sole, brucia un capannone. Le fiamme lambiscono una casa; Fiumicino, doppio attentato al bar del campo di calcio: luogo storico delle formazioni giovanili; Fiamme in centro a Nurri: i vigili del fuoco estraggono bombole di Gpl ed evitano l'esplosione; Esplosione e incendio nel negozio-officina, danni ingenti e due ustionati a Fiorano. Roma, incendio ed esplosione in appartamento a Garbatella: residenti evacuatiUn incendio si è verificato in un appartamento alla Garbatella a Roma, dal quale sono stati evacuati i residenti. Le fiamme, le cui cause sono in via di accertamento, sono divampate al secondo piano ... lapresse.it Esplosione in un appartamento a Garbatella: vigili del fuoco e ambulanza sul posto, residenti evacuatiIl rogo sarebbe partito da un elettrodomestico difettoso. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze e polizia. fanpage.it Serena Brancale, Levante e Delia cantano il singolo “Al mio paese” durate un flash mob alla NABA di Roma. Una sorpresa pensata come un vero e proprio regalo per gli studenti universitari, in particolare per chi vive lontano da casa. - facebook.com facebook Dall'Inghilterra, la #Roma cerca un difensore per l'estate: c'è anche #Talbi del #Lorient #ASRoma x.com