Incendio in un appartamento a Roma evacuate 20 persone a Garbatella

Un incendio si è verificato questa mattina in un appartamento a Garbatella, a Roma. I vigili del fuoco sono arrivati poco dopo le 10.50 e hanno evacuato 20 persone dalla palazzina di via Roberto De Nobili. Nessuno si è fatto male, ma i residenti sono stati fatti uscire per sicurezza. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire. Sul posto anche le forze dell’ordine per le verifiche del caso.

(Adnkronos) – Intorno alle 10.50 i vigili del fuoco sono intervenuti al civico 13 di via Roberto De Nobili, a Garbatella, per un incendio scoppiato all'interno di un appartamento al primo piano di una palazzina. Nessuna persona è rimasta coinvolta; evacuati temporaneamente 20 inquilini residenti negli appartamenti vicini a quello bruciato, a causa del denso fumo, fino a quando non saranno terminate le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza degli ambienti interessati al rogo.

