Dopo il mercato di gennaio, la Roma si concentra già sulle strategie per la prossima stagione. I giallorossi hanno chiuso con vari acquisti, soprattutto in attacco, e ora devono fare i conti con il fair play finanziario. La società prepara le mosse per rispettare le regole e rafforzare la squadra.

Concluso il mercato di gennaio con diversi acquisti, soprattutto per quello che riguarda la zona offensiva del campo, per la Roma è già tempo di pensare a quelle che dovranno essere le mosse da attuare per la prossima stagione. La Roma rischia il blocco del mercato (Ansa Foto) – calciomercato.it I capitolini saranno chiamati a rispettare i paletti imposti dalla UEFA per quello che riguarda il Fair Play finanziario, pena il rischio di sanzioni molto pesanti da parte dell’UEFA. Non è da escludere, nel caso in cui il club non dovesse rispondere alle richieste della UEFA, che si possa giungere al blocco del mercato per i giallorossi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Roma, occhio al Fair play finanziario: le mosse necessarie per i giallorossi | CM

