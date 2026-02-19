Roma | controlli tra Tor Bella Monaca Borghesiana e Finocchio 7 arresti e 12 denunce

Nella giornata di ieri, i carabinieri di Frascati hanno arrestato sette persone e denunciato altre dodici durante operazioni nei quartieri Tor Bella Monaca, Borghesiana e Finocchio. Gli agenti hanno controllato numerosi passanti e negozi, trovando armi, droga e oggetti rubati. Un intervento ha portato al fermo di un uomo sorpreso con un coltello a serramanico, mentre in un negozio sono stati sequestrati prodotti falsificati. I controlli hanno coinvolto oltre cinquanta militari in azione nelle strade più trafficate.

Sette persone sono state arrestate e dodici denunciate durante i controlli effettuati dai carabinieri della compagnia di Frascati nei quartieri Borghesiana e Finocchio di Roma. Durante tali operazioni, sono state anche segnalate diverse persone per assunzione di stupefacenti. L’operazione ha preso piede lungo le strade della Borghesiana, dove i carabinieri della stazione Roma Tor Vergata hanno notato un uomo a bordo di un’auto a noleggio che si muoveva con atteggiamento sospetto. L’intuizione dei militari ha trovato immediata conferma quando il conducente, un 37enne romano, è stato colto sul fatto mentre cedeva una dose di crack in cambio di 50 euro a un acquirente, successivamente segnalato alla Prefettura. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

