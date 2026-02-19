Roma Pressione costante dei Carabinieri tra Tor Bella Monaca Borghesiana e Finocchio Il bilancio è di 7 arresti e 12 denunce

Roma. I Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno intensificato i controlli nelle zone di Tor Bella Monaca, Borghesiana e Finocchio, rispondendo alla crescente presenza di attività sospette. Durante un'operazione, hanno arrestato sette persone e denunciato altre dodici, sequestrando droga e armi. La presenza delle forze dell’ordine si fa più forte per contrastare il fenomeno criminale che si è diffuso in queste aree. Le operazioni continuano con l’obiettivo di mantenere la sicurezza nelle strade della capitale.

Roma al setacio: arresti, denunce e sequestri tra Termini, Montesacro, Tor Bella Monaca e QuadraroRoma, 13 febbraio 2026 – La polizia ha arrestato e denunciato diverse persone a causa di attività illecite nelle zone di Termini, Montesacro, Tor Bella Monaca e Quadraro. Roma: controlli antidroga a Tor Bella Monaca, tre arrestiQuesta sera i carabinieri hanno arrestato tre persone a Tor Bella Monaca, nel cuore di Roma. Le violenze a Tor Bella Monaca, la donna ha raccontato di aver subito altri episodi simili In overdose da eroina nel parco di Tor Bella Monaca, salvato con il Naloxone