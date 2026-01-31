Maria De Filippi possiede una villa nel centro di Roma, ricca di opere d’arte e con una stanza che un tempo era di Maurizio Costanzo. La conduttrice ha anche un rifugio ad Ansedonia, lontano dal caos della città. La sua casa riflette il suo stile di vita, tra eleganza e riservatezza.

Maria De Filippi è nata a Milano il 5 dicembre 1961, cresciuta a Pavia e divenuta con il tempo una delle più influenti presentatrici, autrici e produttrici televisive italiane. Un lungo matrimonio con Maurizio Costanzo, Maria ha costruito una carriera di enorme successo televisivo con gli intramontabili format come Uomini e Donne, Amici e C’è posta per te, che oggi sabato 31 gennaio torna in prima serata su canale 5 con una nuova puntata. La casa di Maria De Filippi Dove vive Maria De Filippi e com'è la sua casa? Scopriamolo con una panoramica dettagliata basata sulle informazioni pubbliche e i pochi scorci di vita privata che la conduttrice ha lasciato trapelare nel corso degli anni. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Maria De Filippi, la villa esclusiva nel cuore di Roma: le opere d'arte, la stanza separata che era di Maurizio Costanzo e il rifugio di Ansedonia

