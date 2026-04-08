Domani alle 11:00 ad Avezzano si terrà l’evento “Tutta la Marsica nell’arte del maestro Enrico Maddalena” nella sala Irti. La giornata vedrà la partecipazione del presidente della commissione Giubileo del Campidoglio, appartenente al gruppo Misto, che si confronterà con il pubblico sulla mostra dedicata alla figura e alle opere del noto artista. L’evento mette in relazione il patrimonio culturale tra Roma e la regione Abruzzo, con particolare attenzione alla città di Avezzano.

Il presidente della commissione Giubileo del Campidoglio, Dario Nanni del gruppo Misto, domani parteciperà all’evento “Tutta la Marsica nell’arte del maestro Enrico Maddalena “, che si terrà ad Avezzano alle 11:00 nella sala Irti. In una nota, Nanni spiega: “Oltre a me, parteciperanno all’evento anche Giovanni Di Pangrazio, sindaco di Avezzano, e Gianni Lattanzio, segretario generale dell’associazione Ambientevivo, insieme ad altri sindaci del territorio della Marsica e operatori culturali e socio-economici locali. Ricordo che esiste un importante connubio tra Roma e l’Abruzzo, che non ha solo natura spirituale ma anche territoriale, culturale e storica. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Cultura: Nanni (Misto), tra Roma e Abruzzo forte connubio, evento su arte ad Avezzano

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