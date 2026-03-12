Gira per Borgo Palazzo con una katana nascosta sotto i vestiti | la polizia lo ferma scatta la denuncia

Nel pomeriggio del 10 marzo a Bergamo, la polizia di stato ha fermato e denunciato un uomo che si trovava in via Borgo Palazzo. Durante il controllo, gli agenti hanno trovato una katana nascosta sotto i vestiti dell’uomo, portandolo a essere denunciato per il possesso dell’arma. La vicenda si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine e la conseguente denuncia.

Bergamo. Nel pomeriggio del 10 marzo a Bergamo la polizia di stato ha fermato e denunciato un uomo trovato in possesso di una katana. L'episodio è avvenuto in via Borgo Palazzo, dove una pattuglia delle volanti impegnata nel normale servizio di controllo del territorio ha notato un uomo che, alla vista degli agenti, cercava di nascondere qualcosa sotto i vestiti assumendo un atteggiamento sospetto. I poliziotti hanno quindi deciso di fermarlo per un controllo. Alla richiesta di spiegazioni, l'uomo — un cittadino italiano classe 1978 — ha consegnato spontaneamente agli agenti la spada giapponese, che portava con sé senza alcuna giustificazione.