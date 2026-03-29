Roma | controlli a Borghesiana e Finocchio 9 arresti e 3 denunce

Durante un servizio di controllo nei quartieri di Borghesiana e Finocchio, i carabinieri della compagnia di Frascati hanno arrestato nove persone e denunciato altre tre. Le operazioni sono state supportate dalle forze territoriali subordinate, che hanno osservato attentamente le aree interessate. L'intervento ha portato all'identificazione di diversi soggetti coinvolti in attività illecite.

I carabinieri della compagnia di Frascati, supportati dalle articolazioni territoriali subordinate, hanno svolto un servizio di controllo approfondito nei quartieri di Borghesiana e Finocchio. Il bilancio finale dell’operazione è di 9 persone arrestate, 3 denunciate e una segnalata alla prefettura per assunzione di sostanze stupefacenti. Nello specifico, per quanto concerne il contrasto allo spaccio di droga, i carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca, insieme a quelli della stazione di Tor Vergata, hanno arrestato in flagranza di reato 5 individui. Durante i controlli stradali e le perquisizioni domiciliari condotte dai militari, sono stati sequestrati complessivamente oltre 106 grammi di cocaina, 4,4 grammi di hashish e alcune dosi di crack, oltre a 985 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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