Roma | controlli in centro 6 arresti e 6 denunce

Nel pomeriggio di ieri, nell’ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio nel cuore della Capitale, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno eseguito un’importante operazione di controllo finalizzata al contrasto della microcriminalità e alla prevenzione dei reati contro il patrimonio. Questa iniziativa si è svolta nelle aree maggiormente frequentate dai turisti, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Risultati dell’operazione di controllo. Il bilancio dell’attività è di 6 persone arrestate e altre 6 denunciate alla Procura della Repubblica. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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