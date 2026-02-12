Roma | controlli antidroga a Tor Bella Monaca tre arresti

Questa sera i carabinieri hanno arrestato tre persone a Tor Bella Monaca, nel cuore di Roma. L’operazione antidroga si è svolta ieri sera e ha portato all’arresto dei sospettati, che si trovano ora in caserma. I controlli hanno coinvolto diversi punti del quartiere, dove sono stati sequestrati droga e denaro.

Tre persone sono state arrestate nel quartiere di Tor Bella Monaca, situato a Roma. Questo è il bilancio dell’operazione antidroga condotta nella serata di ieri dai carabinieri della stazione di Roma Tor Bella Monaca. I tre giovani arrestati comprendono due cittadini marocchini di 18 e 27 anni, e un romano di 20 anni, tutti disoccupati e con precedenti specifici. Operazione antidroga e arresti. L’intervento delle forze dell’ordine è scattato in via dell’Archeologia 79, un luogo noto per essere una delle numerose piazze di spaccio del quartiere. L’atteggiamento sospetto di tre individui ha attirato l’attenzione delle pattuglie impegnate nel controllo del territorio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: controlli antidroga a Tor Bella Monaca, tre arresti Approfondimenti su Roma Tor Bella Monaca Roma: controlli antidroga a Tor Bella Monaca e Ponte di Nona, 8 arresti La polizia di Roma ha effettuato una serie di controlli antidroga nelle zone di Tor Bella Monaca e Ponte di Nona. Maxi operazione antidroga nel quartiere Tor Bella Monaca di Roma, quattro arresti e una colluttazione In un’operazione delle forze dell’ordine a Roma, sono stati arrestati quattro persone e sequestrate oltre 150 dosi di cocaina nel quartiere Tor Bella Monaca. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. 09.09.2025 ROMA: CARABINIERI AGGREDITI A TOR BELLA MONACA Ultime notizie su Roma Tor Bella Monaca Argomenti discussi: Controlli antidroga della Polizia nella periferia Nord-Est di Roma, 7 arresti; Roma: controlli antidroga a Tor Bella Monaca e Ponte di Nona, 8 arresti; Quarticciolo: scappa al controllo e prova ad investire un carabiniere, in tasca della cocaina; Blitz dei carabinieri in metro a Roma Est: sette arresti per droga ed evasione. Roma: controlli antidroga nei quartieri, arrestate 15 personeQuindici arresti a Roma durante controlli antidroga: ingenti quantità di stupefacenti sequestrate. romadailynews.it Roma, Tor Bella Monaca: colpo allo spaccio in via dell'ArcheologiaArrestati tre giovani dopo un blitz dei Carabinieri: uno ai domiciliari, gli altri in attesa di rito direttissimo. Sequestrate oltre 180 dosi di cocaina ... rainews.it Un’altra azione dei Falchi della Polizia di Stato volta a neutralizzare le piazze di spaccio a cielo aperto del Quarticciolo, Tor Bella Monaca, Don Bosco e Fidene, nella periferia nord-est della Capitale. 7 i pusher finiti in manette all’esito di diversi blitz, che hanno x.com Roma, licenza sospesa per 10 giorni a bar Tor Bella Monaca #giornaleinfocastelliromani #roma - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.