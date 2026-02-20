Roma | controlli a Marino denunce per occupazioni abusive e sanzioni ad assuntori stupefacenti

A Marino, i Carabinieri hanno eseguito controlli intensivi che hanno portato a denunce per occupazioni abusive e sanzioni per assuntori di droga. L'operazione, supportata da un elicottero e da squadre di verifica, ha coinvolto anche personale di Enel e Ater. Durante le verifiche, sono stati identificati diversi soggetti e riscontrate irregolarità negli alloggi. L'intervento ha interessato diverse zone del comune, con l’obiettivo di ripristinare l’ordine pubblico.

I Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo, con il supporto aereo del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pratica di Mare, delle squadre di verificatori Enel e del personale Ater della Provincia di Roma, hanno condotto un'operazione di controllo straordinario del territorio. Questa iniziativa ha interessato in particolare il complesso residenziale situato in via G. Amendola, nel comune di Marino. L'ampio piano di controlli è stato attuato con l'obiettivo di contrastare la criminalità diffusa e il degrado urbano nelle aree popolari della città di Marino, focalizzandosi in particolare sui complessi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di Ater Provincia.