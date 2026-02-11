Roma | controlli a Castel Gandolfo e Albano Laziale denunce e chiusura di attivita’ commerciali

Da questa mattina i Carabinieri di Castel Gandolfo e Albano Laziale hanno effettuato controlli a tappeto in diversi punti dei due paesi. Sono state denunciate alcune persone e chiuse alcune attività commerciali che non rispettavano le norme. Le forze dell’ordine continueranno con queste operazioni per garantire più sicurezza e prevenire comportamenti rischiosi durante la movida.

Proseguono senza sosta i controlli straordinari del territorio condotti dai Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo, con l’obiettivo principale di prevenire i reati in generale e, in particolare, di contrastare il fenomeno noto come “mala-movida” nell’area dei Castelli Romani. Controlli e Denunce nel Territorio dei Castelli Romani. Nel corso di poche ore, sono stati controllati oltre 60 veicoli e identificate 110 persone. Di queste, 4 sono state denunciate alla Procura della Repubblica per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Tra i casi più rilevanti, un automobilista di 28 anni è stato denunciato per spaccio di sostanze illegali, poiché trovato in possesso di circa 5 grammi di cocaina, 17 grammi di hashish, diverse dosi di marijuana, oltre a materiale per il confezionamento e la pesatura del narcotico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Nella notte, i Carabinieri di Castel Gandolfo e Albano Laziale hanno effettuato controlli straordinari sui territori.

