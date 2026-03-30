Infortunio Wesley pessime notizie per la Roma | gli esami confermano la lesione e i tempi di recupero complicano la corsa Champions
Un infortunio subito da un giocatore della Roma ha portato alla conferma di una lesione, con tempi di recupero stimati intorno a un mese. Gli esami medici hanno rivelato una diagnosi più grave del previsto, compromettendo le possibilità della squadra di puntare alla qualificazione in Champions League. La stagione del brasiliano si complica, lasciando incerte le scelte tecniche nelle prossime settimane.
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È abbastanza grave l'infortunio muscolare di #Wesley Tempi di recupero stimati in 4 settimane @OfficialASRoma #AsRoma x.com