Infortunio Wesley pessime notizie per la Roma | gli esami confermano la lesione e i tempi di recupero complicano la corsa Champions

Da calcionews24.com 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un infortunio subito da un giocatore della Roma ha portato alla conferma di una lesione, con tempi di recupero stimati intorno a un mese. Gli esami medici hanno rivelato una diagnosi più grave del previsto, compromettendo le possibilità della squadra di puntare alla qualificazione in Champions League. La stagione del brasiliano si complica, lasciando incerte le scelte tecniche nelle prossime settimane.

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