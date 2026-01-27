La recente operazione contro il clan di Manfredonia ha portato al sequestro di beni per circa un milione di euro tra Puglia e Lombardia. L’intervento delle forze dell’ordine dimostra l’impegno nella lotta alla criminalità organizzata, con un’azione coordinata tra DIA e ROS. Questo intervento rappresenta un passo importante per il contrasto alle attività illecite delle organizzazioni mafiose nella regione.

Nuovo colpo alla criminalità organizzata del Gargano. La Direzione Investigativa Antimafia (DIA) e i Carabinieri del ROS hanno sequestrato beni per un valore di circa un milione di euro a quello che è considerato il presunto capo clan di Manfredonia e a suo figlio. L'operazione ha interessato non solo il territorio foggiano, ma si è spinta fino in Lombardia. Il controllo del mercato ittico Secondo le indagini, padre e figlio sfruttavano la propria influenza mafiosa per controllare una fetta importante del mercato del pesce a Manfredonia. Il provvedimento nasce dai risultati dell'operazione "Omnia Nostra", che ha fatto luce sulle dinamiche criminali dell'area garganica degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Mafia, colpo al clan di Manfredonia: sequestrati beni per un milione di euro tra Puglia e Lombardia

Approfondimenti su Mafia Colpo

Questa mattina è stato eseguito un sequestro di beni per circa un milione di euro ai danni di un boss e di suo figlio, nel contesto di indagini contro la criminalità organizzata nel Gargano.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Mafia Colpo

Argomenti discussi: Giro di droga a Randazzo, la mafia dietro il traffico di cocaina e crack | I NOMI; Manfredonia, colpo a un clan: oltre 1 milione di euro sequestrati a padre e figlio; Clan criminale con un patrimonio di 5 milioni di euro accumulato con il narcotraffico, il provvedimento; FOGGIA MORETTI Foggia, omicidio Moretti: un colpo al vertice per riscrivere gli equilibri della Società.

'Ndrangheta, colpo al clan Arabia: sequestrata una società di noleggio auto a MontecchioUn’ordinanza di custodia cautelare in carcere, una società operante nel settore del noleggio veicoli a Montecchio Emilia, nel Reggiano, e tutto il suo patrimonio (crediti, articoli risultanti dall’inv ... gazzettadiparma.it

'ndrangheta, nuovo colpo al clan Arabia: sequestrata società di noleggio veicoliScatta l'arresto per il titolare occulto, Nicola Arabia, già detenuto a Vicenza. Indagata a piede libero una seconda persona ... rainews.it

Mafia, colpo ai "Barcellonesi": risolto il tentato omicidio del 2006. Svolta nelle indagini della DDA di Messina: notificato in carcere un provvedimento per l'agguato legato al traffico di droga. #LaTr3 - facebook.com facebook