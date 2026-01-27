Colpo alla mafia garganica | sequestrati al boss e a suo figlio beni per 1 milione di euro

Questa mattina è stato eseguito un sequestro di beni per circa un milione di euro ai danni di un boss e di suo figlio, nel contesto di indagini contro la criminalità organizzata nel Gargano. L’operazione, condotta dalla Dia e dai Carabinieri, si inserisce in un’azione di contrasto alle attività illecite legate alla mafia locale, rafforzando il lavoro delle forze dell’ordine nella tutela del territorio.

Il sequestro si inserisce nell'ambito dell'inchiesta 'Omnia Nostra', che ha svelato il sistema mafioso dei clan di Manfredonia e Monte Sant'Angelo, nel settore ittico. Sequestri nei confronti di Matteo e Michele Lombardi I sequestri, per un valore complessivo stimato di circa 1.000.000 di euro, hanno riguardato un'azienda operante nel settore ittico e tre unità immobiliari (di cui due in provincia di Varese).🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Nella giornata di oggi, la Guardia di Finanza ha proceduto al sequestro di beni per oltre un milione di euro nei confronti di un individuo considerato socialmente pericoloso, nell’ambito delle indagini sulla mafia dei pascoli e i “tortoriciani”.

