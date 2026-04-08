A Roma, le autorità hanno sequestrato beni per un valore superiore a un milione di euro a quattro persone indagate per vari reati. Tra i beni sequestrati ci sono auto, moto e orologi di lusso. L'operazione si inserisce in un'indagine in corso che coinvolge diversi reati legati alla criminalità. Le forze dell'ordine hanno disposto il sequestro di questi beni nel tentativo di bloccare eventuali proventi illeciti.

Un ingente sequestro di beni, tra cui auto, moto e orologi di lusso, per un valore complessivo superiore a un milione di euro, è stato effettuato nell’ambito di un’indagine che coinvolge quattro individui, di cui due sono noti esponenti della criminalità organizzata romana, attualmente in stato di detenzione. Questo provvedimento rappresenta il risultato di un’inchiesta avviata dai carabinieri il 5 dicembre dello scorso anno, che ha portato all’individuazione di 14 soggetti indiziati di vari reati, tra cui tentato omicidio, porto abusivo di armi, traffico di stupefacenti, estorsioni e sequestri di persona aggravati dal metodo mafioso. Dettagli sul Sequestro dei Beni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: auto e orologi di lusso, sequestro da 1 milione per 4 indagati per piu’ reati

Clan Senese, sequestro da un milione di euro tra auto di lusso e orologiSequestrati beni per oltre un milione di euro a esponenti della criminalità organizzata.

Auto, orologi di lusso e conti correnti per oltre 1 milione sequestrati: colpito il boss Angelo SeneseSequestrati beni per oltre un milione a quattro indagati per mafia, tra cui Angelo Senese.

Temi più discussi: Roma: auto e orologi di lusso, sequestro da un milione per quattro indagati per più reati; Colpo nella notte in una gioielleria di Roma: banda fugge in auto con gioielli e orologi di lusso; Clan Senese, sequestro da un milione di euro tra auto di lusso e orologi; Auto, orologi di lusso e conti correnti per oltre 1 milione sequestrati: colpito il boss Angelo Senese.

Roma, sequestrato il tesoro del clan Senese: conti, auto e orologi di lusso per oltre un milioneRoma– Conti correnti, auto di valore e orologi di alta gamma. Un patrimonio da oltre un milione di euro è stato sequestrato dai carabinieri del Nucleo investigativo nell’ambito di un’operazione che ... cronachedellacampania.it

Auto, orologi di lusso e conti correnti per oltre 1 milione sequestrati: colpito il boss Angelo SeneseSequestrati beni per oltre un milione a quattro indagati per mafia, tra cui Angelo Senese. Nel mirino auto, conti e orologi di lusso ritenuti frutto di attività illecite. fanpage.it

Minaccia la fidanzata con due spade e si barrica in casa: le katana e il tentativo di suicidio. Paura fuori Roma - facebook.com facebook

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