In Punta di Piedi inaugura la nuova sede a Reggio

La scuola di danza In Punta di Piedi ha aperto ufficialmente la sua nuova sede a Reggio. La cerimonia di domenica è stata ricca di emozioni, con Bianca Scirtò che ha accolto gli ospiti e i ballerini in uno spazio rinnovato, pronto a ospitare nuove coreografie e corsi. Un passo importante per la crescita della scuola, che continua a muoversi con grazia e determinazione.

"In Punta di Piedi": inaugurata la nuova sede della scuola di danza diretta da Bianca Scirtò. È stata una domenica carica di emozione quella che ha segnato l'inaugurazione della nuova sede della scuola di danza In Punta di Piedi, un passaggio simbolico e concreto nella crescita di una realtà che, proprio come suggerisce il suo nome, ha avanzato con delicatezza, costanza e determinazione. La scuola, che fino a poco tempo fa operava all'interno di un'altra palestra, ha finalmente trovato una casa tutta sua. Infatti, la nuova sede è un ambiente dedicato esclusivamente alla danza e si trova in Via Strada Statale 18 Tirrena Inferiore 63, 89122 Reggio Calabria.

