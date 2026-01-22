Nasce l’Alleanza per le api Obiettivo rafforzare la filiera Progetto presentato a Roma

È stata presentata a Roma l’Alleanza per le Api, una collaborazione tra la Federazione Apicoltori Italiani e la Fondazione Qualivita. L’obiettivo è tutelare l’apicoltura italiana e rafforzare le filiere del miele di qualità, con un focus sulla produzione biologica. Si tratta di un progetto volto a sostenere e valorizzare il settore apistico nazionale, promuovendo pratiche sostenibili e una maggiore qualità del prodotto.

E’ firmata Fai, la Federazione Apicoltori Italiani e Fondazione Qualivita la nuova “ Alleanza per le Api ”, un’iniziativa dedicata alla salvaguardia dell’ apicoltura italiana e al rafforzamento delle filiere del miele di qualità, con particolare attenzione alla produzione biologica nazionale. La conferma che il comparto è sano e in grande crescita. La presentazione del progetto si svolgerà martedì prossimo 27 gennaio, a partire dalle 11, presso la Sala Cavour del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, a Roma. I lavori saranno introdotti e moderati da Mauro Rosati, Direttore Generale di Qualivita, e prevedono le conclusioni istituzionali del ministro Lollobrigida. 🔗 Leggi su Lanazione.it

