A metà stagione, la squadra di calcio della capitale si trova a dover fare i conti con un andamento altalenante. Dopo aver mostrato segnali di crescita all’inizio dell’anno, negli ultimi mesi ha perso progressivamente punti e fiducia, lasciando spazio a critiche e discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. La sfida contro la Fiorentina ha attirato l’attenzione, suscitando commenti e analisi sul momento attuale della formazione.

La Roma del 2026 ha cambiato volto rispetto alle aspettative di inizio anno. La squadra, che nella prima parte di stagione sembrava poter restare stabilmente agganciata alla zona alta della classifica, ha progressivamente perso continuità, brillantezza e solidità. Il primo vero segnale di inversione arriva il 1 marzo, nel pareggio contro la Juventus, una gara che segna l’inizio di una fase più complessa. Da quel momento il rendimento si abbassa in modo costante: la squadra fatica a mantenere il controllo delle partite, concede qualcosa in più sul piano difensivo e perde lucidità nei momenti chiave. In questo stesso filone, rientra anche l’eliminazione in Europa League contro il Bologna, che amplifica la sensazione di una squadra meno solida e meno efficace nelle gare da dentro o fuori. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, 2026 da incubo: il confronto con la Fiorentina fa rumore

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Soltanto ieri scrivevamo di come, tra Trigoria e gli Usa, fosse scattata l’ora delle scelte per il futuro della Roma. E la sensazione, ribadita dalla voce di Massara a San Siro, è che la centralità di Gasperini nel progetto non sia in discussione, anzi. «Gasperini per - facebook.com facebook

#Roma #viabilità #Atac la linea bus 34 al momento non raggiunge il capolinea di via Monte del Gallo e limita il percorso in piazzale Gregorio VII. Temporaneamente sospese le fermate 72364-72343-72362-72346-72360-72348. x.com