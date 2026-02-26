Durante la serata di Sanremo 2026, Elettra Lamborghini ha rivolto alcune critiche a Laura Pausini e Carlo Conti, attirando l’attenzione dei presenti e dei media. La cantante ha espresso il suo disappunto riguardo a certi aspetti della conduzione e delle esibizioni, creando un momento di tensione che ha fatto discutere. La situazione ha suscitato curiosità tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

La musica del Festival non si è fermata al palco dell’Ariston, visto che nella notte di Sanremo 2026 il volume si è alzato troppo — almeno secondo Elettra Lamborghini. Dopo ore di prove, interviste ed esibizioni, la cantante ha denunciato pubblicamente l’impossibilità di dormire a causa delle feste organizzate nei pressi degli hotel degli artisti. Dallo sfogo sui social fino alla battuta lanciata in diretta a Laura Pausini e Carlo Conti, la polemica ha acceso i riflettori su un tema spesso sottovalutato: il rispetto per chi lavora dietro le quinte del Festival. Durante la seconda serata del Festival di Sanremo, Elettra Lamborghini si è esibita con il brano “Voilà”, ma dopo l’esibizione, parlando sul palco con Laura Pausini e il conduttore Carlo Conti, ha ripreso una polemica già esplosa nelle ore precedenti sui social. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Perché Elettra Lamborghini si è lamentata con Laura Pausini e Carlo Conti a Sanremo 2026? La risposta fa rumore

