La Roma ha perso l’ultima partita contro il Como, portando a quattro le sconfitte consecutive senza vittorie. La squadra di Gasperini ha mostrato difficoltà a centrocampo, evidenziate anche nel confronto con le altre grandi squadre del campionato. La squadra sembra attraversare un momento complicato, con prestazioni che sono diminuite rispetto alle gare precedenti.

La Roma sembra essere in caduta libera. Dopo il ko di Como salgono a 4 le partite consecutive senza vittoria per la Roma di Gasperini, e le prestazioni della squadra hanno subito un drastico calo. Malen è sempre solo, riceve pochissimi palloni dalle retrovie, e questo è sintomo di un centrocampo che fatica a rodare. Si è vista in questi mesi qualche buona prestazione da parte della mediana giallorossa, troppo poche però per parlare di continuità. Stando ai numeri, solo il 28% dei goal della Roma arriva dai centrocampisti, e tra le prime 6 della classifica è la percentuale più bassa. Infatti, su 39 goal messi a segno dai giallorossi in 29 partite, solo 11 hanno avuto il contributo dei centrocampisti, tra goal e assist. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - La Roma e il problema del centrocampo: il confronto con le big fa riflettere

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