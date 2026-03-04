Comprare casa a Genova prezzi in lieve calo Dove salgono fino a 4.000 euro al metro quadro
Il mercato immobiliare di Genova nel primo semestre del 2025 evidenzia una leggera diminuzione dei prezzi delle case, con una media dell’0,5% rispetto alla seconda metà del 2024. In alcune zone i costi arrivano fino a 4.000 euro al metro quadro, mentre in altre si registra una lieve contrazione nei valori complessivi. I dati sono stati diffusi dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa.
Il mercato immobiliare di Genova mostra segnali di lieve rallentamento nella prima parte del 2025. Secondo le analisi dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, i valori delle abitazioni in città registrano una diminuzione media dello 0,5% rispetto al secondo semestre del 2024. In alcune zone si registrano aumenti, mentre in altre i prezzi risultano in calo o stabili. Il quadro generale indica un mercato caratterizzato da una domanda selettiva, con particolare attenzione alla qualità degli immobili e alla posizione. Dove crescono i prezzi delle case a Genova L’incremento più significativo riguarda la macroarea Principe–Oregina, dove i valori immobiliari sono cresciuti del 3,1%. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
