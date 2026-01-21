Morta dopo asportazione neo in un centro olistico | medico bresciano dovrà risarcire la famiglia

Un medico bresciano dovrà risarcire la famiglia di una donna deceduta in seguito a un intervento di asportazione di un neo avvenuto in un centro olistico. La vicenda riguarda Roberta Repetto, morta a causa di un melanoma non diagnosticato, dopo che il medico aveva eseguito l’intervento senza eseguire una biopsia. La decisione arriva nel contesto di un procedimento giudiziario che evidenzia importanti questioni sulla responsabilità professionale in ambito medico.

Brescia, 21 gennaio 2026 – Il medico bresciano Paolo Oneda dovrà risarcire la famiglia di Roberta Repetto, 40enne morta per un melanoma dopo che il dottore le aveva asportato un neo su un tavolo della cucina del centro olistico di Borzonasca (Genova) senza che venisse poi fatta nessuna biopsia. Lo ha deciso la Cassazione. La decisione della Cassazione. Oneda era stato assolto con la formula "perché il fatto non sussiste" nel processo bis di appello a Milano. La sentenza non era stata impugnata dalla procura generale ma solo dai parenti di Roberta t ramite il legale Paolo Florio. "Visto l'esito, ritengo che il mancato ricorso della procura generale sia stato un errore, la Cassazione ha accolto il nostro, possibile però solo in sede civile, riconoscendo la colpa ai fini del risarcimento del danno". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

