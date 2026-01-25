Durante un evento al Grand Hyatt Deer Valley, Ethan Hawke e Woody Harrelson hanno reso omaggio a Robert Redford, condividendo aneddoti e ricordi. I due attori hanno trasformato il momento in un racconto spontaneo, lasciando da parte la formalità e concentrandosi sulla semplicità delle storie, in un’atmosfera intima e autentica.

Al Grand Hyatt Deer Valley, Ethan Hawke e Woody Harrelson hanno trasformato l'omaggio a Robert Redford in un mini-spettacolo, dimenticando il palco e mettendosi a raccontare semplicemente storie. Durante la serata "Celebrating Sundance Institute: A Tribute to Founder Robert Redford", Ethan Hawke e Woody Harrelson hanno raccontato aneddoti esilaranti e toccanti sul rapporto con Robert Redford, alternando comicità, riconoscenza e ricordi personali legati alla sua generosità artistica e umana. Il monologo di Ethan Hawke: fra ammirazione e panico A rompere il ghiaccio è stato Ethan Hawke, fresco di candidatura agli Oscar e veterano del Sundance, che ha inaugurato la serata rivelando il tema "Once Upon a Time". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Ethan Hawke e Woody Harrelson ricordano Robert Redford: "L’unico uomo a cui venderei mia moglie"

Ethan Hawke confessa: "Ho dei rimpianti per l’infanzia di mia figlia Maya"Ethan Hawke condivide i suoi sentimenti riguardo alla crescita di sua figlia Maya, star di Stranger Things.

Ethan Hawke ha un rimpianto: «Aver dato a mia figlia Maya un'infanzia difficile e problematica»Ethan Hawke rivela di aver avuto un rimpianto riguardo l'infanzia di sua figlia Maya, oggi famosa attrice di Stranger Things.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Sundance, ultimo ballo del festival a Park City.

Ethan Hawke candidato all’Oscar 2026: «Carpe diem è diventato il mio motto»Siamo qui per un fugace istante: questo lo sa dai tempi di L’attimo fuggente. Ma l’attore americano non smette di prendere lezioni dal suo lavoro. Presto in The Lowdown col cappello da cowboy. Ed ... iodonna.it

Ethan Hawke and Woody Harrelson share sweet and/or horny stories at Robert Redford tributeFor one, it’s the final Sundance for the foreseeable future to be set in Park City, Utah, with Boulder, Colorado having lured the festival away starting in 2027. The festival correspondingly ... yahoo.com

Sinora il mio film del cuore tra quelli candidati agli Oscar 2026: BLUE MOON di Richard Linklater. “Blue Moon" racconta gli ultimi giorni di vita del celebre paroliere Lorenz Hart (interpretato da Ethan Hawke), nella New York del 1943. Il film si svolge durante la - facebook.com facebook

La sua ossessione per la verità lo mette sempre nei guai. Con Ethan Hawke, FX's "The Lowdown", è disponibile con # su Disney+. Attiva la tua offerta: tim.social/offerte_timvis… ` + x.com