Formia e Gaeta | un hub portuale per il Sud Pontino verso la zona franca e nuove opportunità logistiche entro il 2026

Formia e Gaeta si preparano a diventare un punto di riferimento portuale per il Sud Pontino. Entro il 2026, si punta a trasformare l’area in un hub logistico, aprendo nuove opportunità di lavoro e sviluppo. La Regione e le autorità locali lavorano per rafforzare il ruolo delle due città nel sistema portuale del Mar Tirreno, puntando anche all’ingresso dell’Autorità Portuale del Centro Settentrionale. La sfida è grande, ma le intenzioni sono chiare: mettere in moto l’economia di tutta la zona.

Formia guarda al Mar Tirreno e rilancia la sua candidatura per un ruolo chiave nello sviluppo del Sud Pontino, con un occhio di riguardo alle opportunità offerte dall’ingresso nell’Autorità Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale. La proposta, sostenuta dal capogruppo della Lega Antonio Di Rocco, si inserisce in un contesto di rinnovato interesse per la competitività economica e logistica del Lazio meridionale, stimolato dall’apertura del presidente dell’Adsp, Raffaele Latrofa, alla possibilità di istituire una zona franca doganale tra Latina e Frosinone. L’iniziativa, che mira a creare un sistema integrato tra porto, retroporto e tessuto produttivo, potrebbe rappresentare una svolta per un territorio che da tempo attende una spinta verso una maggiore crescita.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Formia Gaeta Formia punta a entrare nell’Autorità Portuale del Mar Tirreno: “Occasione unica per lo sviluppo del Sud Pontino” Formia fa pressing per entrare nell’Autorità Portuale del Mar Tirreno. Castelli: “Operativa la proroga della zona franca sisma per il 2026” Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha annunciato che la proroga della Zona franca del sisma 2016 si estende fino al 2026. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Formia Gaeta Argomenti discussi: Formia punta a entrare nell’Autorità Portuale del Mar Tirreno: Occasione unica per lo sviluppo del Sud Pontino; Infondatezza, distorsione, incapacità. Comunicato stampa congiunto di Formia e Gaeta; La celebrazione in diocesi della Giornata Mondiale del Malato; Acquacoltura nel Golfo, il Pd di Formia contro la proroga: Insulto al territorio e sconfitta per Giunta Taddeo. Formia punta a entrare nell’Autorità Portuale del Mar Tirreno: Occasione unica per lo sviluppo del Sud PontinoIl capogruppo della Lega Antonio Di Rocco sollecita il Comune a unirsi al network portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta dopo l’apertura del presidente dell’Adsp Raffaele Latrofa ... romatoday.it Acquacoltura nel Golfo, il Pd di Formia contro la proroga: Insulto al territorio e sconfitta per Giunta TaddeoQuello che è successo in Regione Lazio è un vero e proprio colpo di mano contro il Golfo di Gaeta. Dopo aver già depotenziato l’Area Sensibile del Golfo, ... h24notizie.com Formia punta a entrare nell’Autorità Portuale del Mar Tirreno: “Occasione unica per lo sviluppo del Sud Pontino” ift.tt/DJrPMmK x.com Telegolfo-RTG emittente televisiva. . Antenna Sport obiettivo sud Pontino a cura di Felice Giorgio Pantanella facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.