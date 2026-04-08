Rivoluzione in via Murri a Bologna | 8 nuove strisce pedonali dossi e ciclabile rossa

A Bologna, in via Murri, sono stati realizzati otto nuovi attraversamenti pedonali, di cui quattro dotati di semafori. Sono stati installati sedici pali della luce a LED e una corsia ciclabile completamente colorata di rosso. L’intervento di riqualificazione urbana, del valore di circa 2 milioni di euro, prevede anche l’installazione di dossi per il rallentamento del traffico. I lavori sono stati completati nelle ultime settimane.

Bologna, 8 aprile 2026 – Otto nuovi attraversamenti pedonali, di 4 con nuovi semafori, 16 nuovi pali della luce (a led) e la corsia ciclabile tutta colorata di rosso: via Murri si prepara a cambiare volto con un intervento di riqualificazione urbana da circa 2 milioni di euro. L’obiettivo è “trasformare uno dei principali assi viari della città in uno spazio più sicuro, accessibile e ordinato, senza rinunciare alla funzionalità della viabilità quotidiana. Il progetto, che rientra nella seconda fase del piano Bologna Città 30, interesserà un tratto di 1,8 chilometri e sarà finanziato attraverso risorse del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica assieme a fondi comunali”, spiega il Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rivoluzione in via Murri a Bologna: 8 nuove strisce pedonali, dossi e ciclabile rossa Strisce blu perfette, strisce pedonali che spariscono: le foto dei lettori sulle “zebre” sbiadite a ComoLa segnalazione (con immagini) mette il dito nella piaga: parcheggi a pagamento ben tracciati e ben visibili, mentre in diversi punti le strisce... "Via Giovanni da Riolo, strisce pedonali visibili"In seguito all’interrogazione presentata prima di Natale dal consigliere comunale Alessio Grillini riguardo agli attraversamenti pedonali in via...