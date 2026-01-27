via giovanni da riolo strisce pedonali visibili

Via Giovanni da Riolo, le strisce pedonali sono ora più visibili grazie a interventi di miglioramento dell'illuminazione pubblica, rispondendo alle esigenze di sicurezza e migliorando la percorribilità in orari notturni.

In seguito all’interrogazione presentata prima di Natale dal consigliere comunale Alessio Grillini riguardo agli attraversamenti pedonali in via Giovanni da Oriolo, definiti pressoché invisibili per il deterioramento della vernice e per la scarsa illuminazione il vicesindaco del comune di Faenza, con delega ai Lavori pubblici, Andrea Fabbri, rispondendo all’interrogazione ha anticipato che "in merito all’ illuminazione è stato chiesto al Servizio che segue l’Illuminazione pubblica se possibile intervenire con correttivi nel breve periodo al fine di aumentare la visibilità soprattutto in orari notturni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

