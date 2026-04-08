Rivolta in Forza Italia Maremma | contestata la guida di Berardi

In Maremma, Forza Italia sta attraversando una fase di tensione interna dopo i risultati delle recenti elezioni di marzo. Una parte dei membri del partito ha criticato apertamente la gestione della guida locale, chiedendo un cambiamento immediato nella leadership e nelle strategie adottate. La situazione ha portato a una discussione accesa all’interno del partito, che si trova ora a dover affrontare una crisi di rappresentanza e coesione.

Forza Italia in Maremma attraversa una fase di profonda crisi interna dopo i risultati negativi delle ultime consultazioni di marzo, con una parte del partito che richiede un cambio immediato di leadership e strategia. Il clima all’interno della formazione politica è diventato pesante a seguito di due sconfitte registrate nel mese di marzo: quella relativa alle elezioni provinciali e quella legata al referendum sulla giustizia. Tali eventi hanno riportato alla luce tensioni mai sopite circa la direzione del gruppo e l’identità di chi debba effettivamente guidare le operazioni sul territorio. Le ricadute di questo malessere sono già visibili a livello nazionale, dove Stefania Craxi ha preso il posto di Maurizio Gasparri, portando con sé l’influenza della zona maremmana. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rivolta in Forza Italia Maremma: contestata la guida di Berardi Caruso guida Forza Italia a Caltanissetta: la sfidaMarcello Caruso assume la guida di Forza Italia a Caltanissetta come coordinatore provinciale ad interim. Leggi anche: Forza Italia cambia, Gasparri lascia la guida del gruppo in Senato: Craxi in pole Lotito- Masaniello. Arma la rivolta in Forza Italia. Via Gasparri da capogruppoIl presidente della Lazio raccoglie firme contro il romanista ex An con lo scopo di portare alla presidenza del gruppo Stefania Craxi ... huffingtonpost.it Tajani ha una crisi in più da gestire: cosa succede dentro Forza Italia, con l'ombra di Marina BerlusconiIl partito esce con le ossa rotte dalla sconfitta al referendum sulla giustizia. Molti azzurri chiedono un cambio di passo, come auspicato dalla presidente di Mondadori e Fininvest ... today.it