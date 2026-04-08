Ritorno amaro per Lorenzo Musetti | forma lontana Vacherot profeta in patria a Montecarlo

Lorenzo Musetti ha incontrato difficoltà al secondo turno del Masters1000 di Montecarlo, dove ha affrontato Vacherot. La forma del tennista italiano non sembra essere ottimale in questo periodo, mentre il giocatore francese ha ottenuto una vittoria che rafforza la sua posizione in patria. La sfida ha confermato le preoccupazioni di alcuni esperti riguardo alla condizione attuale di Musetti prima di questa competizione.

Si temeva questo incrocio nel 2° turno del Masters1000 di Montecarlo per Lorenzo Musetti e sono arrivate delle conferme. Reduce da un periodo condizionato da problemi fisici che non gli hanno permesso di giocare come avrebbe voluto e dovuto, il toscano si è dovuto arrendere al furore agonistico di Valentin Vacherot. Il monegasco, davanti al pubblico di casa, ha giocato sulle ali della fiducia ed ha prevalso con lo score di 7-6 (6) 7-5 in 2 ora e 9 minuti di gioco. Un confronto in cui si è notato il ritardo di condizione di Musetti, molto contratto nel primo set e a corrente alternata nel secondo parziale. Bravo Vacherot ad approfittarne e a conquistare meritatamente la qualificazione agli ottavi di finale dove lo attenderà un ritrovato Hubi Hurkacz. 🔗 Leggi su Oasport.it

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