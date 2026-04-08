Musetti-Vacherot in campo all’Atp Montecarlo 2026 – La diretta

All’ATP di Montecarlo 2026, si sta disputando l’incontro tra Musetti e Vacherot, che determinerà chi accederà agli ottavi di finale. Dopo la vittoria di Matteo Berrettini, che affronterà Fonseca nel prossimo turno, il match tra i due tennisti italiani prosegue nel tabellone principale del torneo. La sfida si sta svolgendo sui campi della manifestazione, con gli appassionati che seguono con attenzione gli sviluppi del confronto.

Dopo la roboante vittoria di Matteo Berrettini, che affronterà Fonseca al prossimo turno, Musetti-Vacherot deciderà chi andrà a giocarsi gli ottavi all’Atp Montecarlo 2026. Definito il prossimo turno anche per Sinner, che se la vedrà con Machac. Occhi rossi e prurito? Forse è bixonimania, la malattia che ha ingannato l’AI New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Musetti-Vacherot, in campo all’Atp Montecarlo 2026 – La diretta LIVE Musetti-Vacherot, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: attesa per il toscano, in campo come ultimo match sul CentraleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11. LIVE Musetti-Vacherot 1-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: break immediato del toscanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-BLOCKX (4° MATCH DALLE 11. Carlos Alcaraz vs Joao Fonseca First-Ever Meeting! | Miami 2026 Highlights Temi più discussi: Montecarlo, oggi Musetti-Vacherot: orario, precedenti e dove vedere il match; Monte-Carlo LIVE, Musetti affronta Vacherot: gli aggiornamenti; Musetti-Vacherot: il pronostico del Masters 1000 di Montecarlo 2026, i precedenti e dove vedere il match; Musetti-Vacherot oggi in tv, ATP Montecarlo 2026: orario, programma, streaming. Musetti-Vacherot diretta: l'azzurro in campo a Montecarlo, orario e dove vederla (tv e streaming)Lorenzo Musetti scende in campo a Montecarlo per l'esordio contro il pupillo di casa Vacherot, monegasco, per provare a staccare il pass per gli ottavi di finale. L'anno scorso nel ... ilgazzettino.it Montecarlo, oggi Musetti-Vacherot al secondo turno - Il match in direttaLorenzo Musetti in campo nell’Atp Masters 1000 di Montecarlo. Oggi, mercoledì 8 aprile, il tennista azzurro affronta Valentin Vacherot nel match – in diretta tv e streaming – valido per il secondo tur ... notizie.it Lorenzo Musetti debutta a Montecarlo, tra poco in campo contro Vacherot. L'azzurro difende la finale del 2025, segui gli aggiornamenti del match - facebook.com facebook Sul Court Rainier III inizia invece la super sfida tra Lorenzo Musetti e Valentin Vacherot! x.com