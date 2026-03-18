Champions League risultati e marcatori | goleada Liverpool passa l’Atletico e saluta l’Atalanta

Gli ottavi di finale di Champions League si sono conclusi con il Liverpool che ha conquistato una vittoria schiacciante contro il Galatasaray, assicurandosi il passaggio ai quarti. L’Atletico Madrid ha invece superato un'avversaria e si è qualificato, mentre l’Atalanta è stata eliminata dalla competizione. I risultati hanno determinato le squadre che accederanno ai quarti di finale.

Si sono conclusi gli ottavi di finale di Champions League con il Liverpool che ha battuto nettamente il Galatasaray trovando la qualificazione ai quarti della massima competizione europea per club. Risultati e marcatori della serata di Champions League (Ansa Foto) – calciomercato.it Passa anche l’Atletico Madrid non senza qualche problema in casa del Tottenham di Tudor che, nonostante il momento difficile, sfodera una buona partita in casa contro gli uomini di Simeone. Abbandona la Champions League l’Atalanta che cade in casa del Bayern Monaco ancora una volta in maniera netta. Finisce ufficialmente stasera l’avventura delle squadre italiane... 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Champions League, risultati e marcatori: goleada Liverpool, passa l’Atletico e saluta l’Atalanta Articoli correlati Risultati Champions League LIVE: Atalanta travolta dal Bayern, Tottenham a picco con l’Atleticodi Redazione JuventusNews24Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso... Risultati Champions League LIVE: Atalanta travolta dal Bayern, Tottenham a picco con l’Atletico, Yamal salva il Barcellonadi Redazione JuventusNews24Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso... Una selezione di notizie su Champions League Temi più discussi: Champions League 2025/26: calendario e risultati; Champions League: risultati e marcatori delle partite di andata degli ottavi di finale; Champions League – Risultati delle gare d’andata degli ottavi di finale; Atalanta, quanto varrebbe l'impresa contro il Bayern. Champions League, ottavi 17 marzo: risultati e qualificateRisultati degli ottavi di Champions del 17 marzo: Real Madrid-City 2-1, PSG-Chelsea 3-0, Arsenal-Leverkusen 2-0 e l'impresa dello Sporting. Chi va ai quarti. lifestyleblog.it Risultati Champions League | Il Barça ne fa 7 al Newcastle! Diretta gol live score (18 marzo 2026)Risultati Champions League: si completano gli ottavi di ritorno, l'Atalanta parte dal 6-1 incassato in casa dal Bayern per una missione impossibile. ilsussidiario.net Champions League, in campo Bayern-Atalanta: l'impresa impossibile della Dea A Monaco gli uomini di Palladino devono vincere con sei reti di scarto per passare il turno. Segui la cronaca testuale testuale su Rainews.it - facebook.com facebook . @ChampionsLeague | Le formazioni ufficiali di @LFC- @GalatasaraySK: la scelta su Osimhen x.com