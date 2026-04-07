Ragazzino risucchiato dal bocchettone dell' idromassaggio sotto gli occhi dei genitori | indagini sui sistemi di sicurezza

Un ragazzino di dodici anni è stato trascinato dal bocchettone di una vasca idromassaggio in un hotel di Pennabilli, nel Riminese, durante la giornata di Pasqua. I genitori erano presenti e hanno assistito all’incidente. Le forze dell’ordine stanno esaminando i sistemi di sicurezza dell’impianto, mentre le condizioni del ragazzo risultano critiche. La vicenda ha portato all’apertura di indagini per verificare eventuali responsabilità.

La tragedia si è consumata nel giorno di Pasqua in un hotel del Riminese e l'adolescente è in condizioni disperate. L'impianto è sotto sequestro, devono essere eseguiti accertamenti tecnici Più passano le ore più si affievoliscono le speranze per il ragazzino di dodici anni che il giorno di Pasqua è rimasto incastrato nel bocchettone di una vasca idromassaggio in un hotel di Pennabilli, nel Riminese. L'adolescente lotta tra la vita e la morte mente è stato aperto un fascicolo per chiarire come sia potuto accadere un simile incidente. Tutto è accaduto nel giorno di Pasqua intorno alle 10.30. La famiglia, originaria di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), stava trascorrendo qualche giorno di vacanza. 🔗 Leggi su Today.it

Il ragazzino risucchiato nel bocchettone dell’idromassaggio di una SpaUn ragazzino di 12 anni è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere rimasto incastrato in una vasca idromassaggio.

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Bambino di 12 anni gravissimo a Rimini: è stato risucchiato dal bocchettone di una piscinaL'incidente nella spa di un hotel di Pennabilli. Il ragazzino è rimasto sott'acqua per alcuni minuti. Era in vacanza con la famiglia dalle Marche, ora è in rianimazione all'ospedale Infermi. La Procur ... rainews.it

Un bambino di 12 anni è stato risucchiato da uno dei bocchettoni di aspirazione mentre giocava nella piscina idromassaggio di un hotel di Pennabilli. Il ragazzino stava trascorrendo la Pasqua con i genitori e gli zii. Tutto è successo in pochi istanti: uno dei boc - facebook.com facebook

Pasqua tragica a Rimini: ragazzino risucchiato dalla pompa di una piscina in una Spa. E’ in coma x.com