Nella tarda serata di domenica, un uomo di 27 anni, di origine marocchina, è stato arrestato dalla polizia per resistenza aggravata a pubblico ufficiale. L’intervento è stato necessario a seguito di una rissa scoppiata su un autobus, durante la quale l’individuo ha aggredito verbalmente e fisicamente agenti e personale di volante.

Nella tarda serata di domenica, la polizia ha arrestato un 27enne originario del Marocco per resistenza aggravata a pubblico ufficiale. La sala operativa della questura ha inviato le volanti della polizia davanti alla stazione di Cornigliano, in seguito alla segnalazione di una rissa tra tre.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Terrore al supermercato: minacce di morte alla direttrice, poi calci e pugni ai poliziotti

Un normale pomeriggio al supermercato Lidl di viale Santa Eufemia, Brescia, è stato sconvolto da un episodio di violenza, con minacce di morte rivolte alla direttrice e successivi attacchi a calci e pugni nei confronti dei poliziotti intervenuti. L'evento ha generato grande panico tra clienti e dipendenti, trasformando un normale momento di spesa in una scena di tensione e paura.

Sorpresi a rubare: calci e pugni ai dipendenti, poi picchiano anche i poliziotti

Un episodio di violenza si è verificato presso il supermercato Pam di Via Porcellaga a Brescia, dove alcuni individui hanno reagito con calci e pugni ai dipendenti, proseguendo poi con l'aggressione ai poliziotti intervenuti. L’incidente sottolinea le tensioni crescenti in alcuni contesti commerciali e l’importanza di interventi efficaci per garantire la sicurezza di operatori e cittadini.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Rissa sul bus, poi calci e pugni ai poliziotti e testate alla volante - Un 27enne è stato arrestato dopo il trambusto su due mezzi pubblici in viaggio tra Cornigliano e Nervi, i poliziotti hanno dovuto utilizzare lo spray urticante per evitare che scappasse dall'auto di s ... genovatoday.it