Nella stessa occasione, in poco più di tre minuti, si sono verificati due episodi di aggressione con un cane di grossa taglia coinvolto. Le azioni, caratterizzate da calci e pugni ai passanti, sono state condotte dal padrone del cane, che ha preso di mira le persone presenti. Due persone sono state arrestate in relazione a questi eventi, evidenziando una sequenza di comportamenti violenti e pericolosi.

Due aggressioni in poco più di tre minuti. Due raid fulminei. Con un cane di grossa taglia a ringhiare e mordere, aizzato dal padrone. Il doppio blitz è andato in scena la sera del 18 gennaio all’angolo tra via Padova e via Conegliano: del gruppo facevano parte, secondo le indagini, due egiziani di 29 e 30 anni, fermati giovedì sera dalla polizia con le accuse di rapina pluriaggravata, lesioni pluriaggravate, percosse, minacce e tentata estorsione. Stando a quanto finora ricostruito dagli agenti del commissariato Villa San Giovanni, coordinati dalla pm Barbara Benzi e guidati dal dirigente Giovanni De Sanctis, il primo assalto ripreso dalle telecamere va in scena alle 23. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Due aggressioni con il cane in tre minuti. Calci e pugni ai passanti: due in manette

Allarme violenza in centro. Pugni, calci e bottigliate. Due aggressioni in pochi minutiDue aggressioni nel centro cittadino in pochi minuti: un ventiduenne è stato pestato senza motivo in via Indipendenza, mentre un ventottenne è stato colpito a pugni in piazza VIII Agosto nel tentativo di rapina.

Leggi anche: Molesta una donna, poi colpisce con calci e pugni due passanti che la difendono: 37enne denunciato

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Spedizione punitiva dopo una lite al Colosseo. Accoltellati due ventenni; Due aggressioni con il cane in tre minuti. Calci e pugni ai passanti: due in manette; Tentato omicidio e rapina col machete in Montagnola: ecco come sono stati presi gli autori; Aggressione e rapina a bordo di un treno: due persone denunciate.

Due aggressioni con il cane in tre minuti. Calci e pugni ai passanti: due in manetteDue aggressioni in poco più di tre minuti. Due raid fulminei. Con un cane di grossa taglia a ringhiare e mordere, aizzato dal padrone. Il doppio blitz è andato in scena la sera del 18 gennaio all’ango ... ilgiorno.it

Roma Termini: due aggressioni alla stazione, grave un 57enneDue brutali aggressioni e un uomo lasciato a terra in fin di vita. E' Termini, la stazione ferroviaria al centro della Capitale, sempre piu' ... iltempo.it

Tre pitbull hanno fatto parlare di sé durante le Feste. Due aggressioni sono avvenute in casa: una a Roma, dove un uomo è stato attaccato la notte di Capodanno e salvato dalla moglie, che ha ucciso il cane. L’uomo è grave ma non in pericolo di vita. A Scafati - facebook.com facebook