Risonanza magnetica guasta attese di ore per i pazienti

Al Policlinico, nel padiglione E dedicato alla radioterapia oncologica, i pazienti devono affrontare tempi di attesa che arrivano anche a diverse ore a causa di problemi alla macchina di risonanza magnetica. La situazione sta causando disagi e ritardi nel percorso di cura di chi necessita di questa prestazione diagnostica. La mancanza di disponibilità ha portato a lunghe code e a tempi di attesa prolungati.

Disagi e attese anche di ore per i pazienti in fila per essere sottoposti a Risonanza magnetica al padiglione E del Policlinico in Radioterapia oncologica. E' quanto segnalato da alcuni utenti alla nostra redazione. Uno dei due macchinari presenti in reparto è guasto e i sanitari hanno dovuto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Ipnosi e risonanza magnetica: un supporto efficace per i pazienti claustrofobiciFirenze, 19 febbraio 2026 – All’azienda ospedaliero-universitaria Careggi l’ipnosi entra nei percorsi diagnostici come supporto concreto per i... Asp, nuova risonanza magnetica ad alto campo: tecnologia AI e diagnostica più rapida per i pazientiÈ stata inaugurata al Poliambulatorio Messina Nord di via del Vespro a Messina la nuova risonanza magnetica ad alto campo, un’apparecchiatura di...