Ipnosi e risonanza magnetica | un supporto efficace per i pazienti claustrofobici
A Firenze, il 19 febbraio 2026, l’azienda ospedaliero-universitaria Careggi utilizza l’ipnosi per aiutare i pazienti claustrofobici durante le risonanze magnetiche. La causa di questa novità deriva dalla difficoltà di alcuni di affrontare l'esame a causa della sensazione di oppressione e paura. Durante le sedute, i medici guidano i pazienti verso uno stato di rilassamento profondo, facilitando l’esecuzione della diagnosi. Questa tecnica ha già mostrato risultati positivi nel ridurre l’ansia e migliorare l’esperienza complessiva dei pazienti.
Firenze, 19 febbraio 2026 – All’ azienda ospedaliero-universitaria Careggi l’ ipnosi entra nei percorsi diagnostici come supporto concreto per i pazienti claustrofobici chiamati a sottoporsi alla risonanza magnetica. Lo studio condotto dai professionisti della Neuroradiologia e dell’Anestesia e Rianimazione in Ortopedia descrive infatti l’utilizzo della tecnica ipnotica come approccio complementare – e in alcuni casi alternativo – alla sedazione farmacologica, con l’obiettivo di ridurre i farmaci impiegati, limitare i rischi di eventi avversi e migliorare il comfort durante l’esame. Insomma, un esempio di innovazione clinica orientata all’umanizzazione delle cure e alla personalizzazione dei percorsi diagnostici. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: La prima risonanza magnetica in Romagna col videoproiettore
Risonanza magnetica a misura di bambino: ecco come funzionaA Bologna, nasce una risonanza magnetica pensata appositamente per i bambini, trasformando l’esperienza in un’avventura coinvolgente e rassicurante.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: L’ipnosi è diventata uno spettacolo: Vi farò credere di essere su Marte.
Risonanze magnetiche. In Gazzetta il decreto con i nuovi standardIl provvedimento disciplina gli aspetti relativi alla messa in esercizio dell'apparecchiatura di risonanza magnetica, finalizzandola all'ottimizzazione degli aspetti di sicurezza. IL DECRETO Arriva in ... quotidianosanita.it
Risonanza magnetica e tumori: una sfida che unisce tecnologia e umanitàOggi parliamo del ruolo della risonanza magnetica nella diagnosi e trattamento dei tumori, con un focus sul cervello, la straordinaria centrale operativa che governa pensieri, emozioni e azioni, e che ... huffingtonpost.it
Ipnosi e risonanza magnetica: un supporto efficace per i pazienti claustrofobici – L’esperienza dei professionisti di Careggi L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi ha preso parte a uno studio dedicato all’impiego dell’ipnosi come tecnica di supporto n facebook