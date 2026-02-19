A Firenze, il 19 febbraio 2026, l’azienda ospedaliero-universitaria Careggi utilizza l’ipnosi per aiutare i pazienti claustrofobici durante le risonanze magnetiche. La causa di questa novità deriva dalla difficoltà di alcuni di affrontare l'esame a causa della sensazione di oppressione e paura. Durante le sedute, i medici guidano i pazienti verso uno stato di rilassamento profondo, facilitando l’esecuzione della diagnosi. Questa tecnica ha già mostrato risultati positivi nel ridurre l’ansia e migliorare l’esperienza complessiva dei pazienti.

Firenze, 19 febbraio 2026 – All’ azienda ospedaliero-universitaria Careggi l’ ipnosi entra nei percorsi diagnostici come supporto concreto per i pazienti claustrofobici chiamati a sottoporsi alla risonanza magnetica. Lo studio condotto dai professionisti della Neuroradiologia e dell’Anestesia e Rianimazione in Ortopedia descrive infatti l’utilizzo della tecnica ipnotica come approccio complementare – e in alcuni casi alternativo – alla sedazione farmacologica, con l’obiettivo di ridurre i farmaci impiegati, limitare i rischi di eventi avversi e migliorare il comfort durante l’esame. Insomma, un esempio di innovazione clinica orientata all’umanizzazione delle cure e alla personalizzazione dei percorsi diagnostici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ipnosi e risonanza magnetica: un supporto efficace per i pazienti claustrofobici

Leggi anche: La prima risonanza magnetica in Romagna col videoproiettore

Risonanza magnetica a misura di bambino: ecco come funzionaA Bologna, nasce una risonanza magnetica pensata appositamente per i bambini, trasformando l’esperienza in un’avventura coinvolgente e rassicurante.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.