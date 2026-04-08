Asp nuova risonanza magnetica ad alto campo | tecnologia AI e diagnostica più rapida per i pazienti

È stata inaugurata presso il Poliambulatorio Messina Nord di via del Vespro una nuova risonanza magnetica ad alto campo. L’apparecchiatura, di ultima generazione, utilizza tecnologia AI per migliorare la qualità delle immagini e ridurre i tempi di diagnosi. La struttura sanitaria mira a offrire servizi più avanzati ai pazienti, potenziando l’attività diagnostica e riducendo le attese. La nuova apparecchiatura si inserisce in un progetto di aggiornamento tecnologico dell’ASP Messina.

È stata inaugurata al Poliambulatorio Messina Nord di via del Vespro a Messina la nuova risonanza magnetica ad alto campo, un’apparecchiatura di ultima generazione destinata a potenziare in modo significativo l’offerta diagnostica dell’ASP Messina.Dopo un iniziale slittamento dovuto a un guasto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Nuova risonanza magnetica al Sant’Anna di Como: tecnologia all’avanguardia per esami più velociAll’ospedale Sant’Anna di Como è entrata in funzione questa mattina una nuova risonanza magnetica di ultima generazione acquistata grazie ai fondi... Nuova Risonanza magnetica. Accertamenti sanitari più velociUna nuova risonanza magnetica che amplia la possibilità di risposte sanitarie per accertamenti diagnostici forniti in tempi più celeri. Si parla di: Sanità, nuova TAC al Poliambulatorio Centro dell’Asp di Palermo: tecnologia e accoglienza nel cuore della. Asp Messina, inaugurata risonanza magnetica al Poliambulatorio NordÈ stata inaugurata la nuova risonanza magnetica ad alto campo installata nel poliambulatorio Messina Nord dell'Asp di Messina. E' un'apparecchiatura di ultima generazione, considerata tra i più avanza ... ansa.it Asp di Messina, nuova risonanza magnetica ad alto campoÈ stata inaugurata presso il Poliambulatorio Messina Nord, è un sistema di ultima generazione tra i più avanzati nella categoria da 1,5 Tesla. insanitas.it