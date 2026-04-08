Rischia di perdere la vista per una grave complicanza sinusale | 37enne torna a vedere dopo l' intervento al Policlinico
Un uomo di 37 anni ha rischiato di perdere la vista a causa di una complicanza sinusale. Dopo aver perso l’80% della vista, è stato sottoposto a un intervento urgente presso il Policlinico di Bari. L’operazione è riuscita e il paziente ha riacquistato la vista.
A causa di una grave complicanza sinusale, aveva perso l'80% della vista. Operato d'urgenza al Policlinico di Bari, il paziente, un 37enne, è tornato completamente a vedere.La vista compromessaQuando è giunto nell'Unità operativa di Otorinolaringoiatria del Policlinico di Bari, diretta dal prof. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Leggi anche: La lite di condominio a Calco, aggredisce la vicina con lo spray al peperoncino: una 60enne rischia di perdere la vista
Muore per un malore in casa, i suoi polmoni salvano una vita al Policlinico: l'intervento a cuore fermoUna corsa contro il tempo durata solo 4 ore: la complessa procedura a cuore fermo ha permesso di trasformare una tragedia in una speranza per diversi...
Temi più discussi: Euro 2032, stadi troppo vecchi: l'Italia rischia di perdere la candidatura?; Elezioni ad alto rischio in Ungheria: Viktor Orbán prepara le barricate; Energia, algoritmi e potere: perché l'Europa rischia di perdere la partita dell'AI per colpa della luce; Scuola, chi rischia di perdere il posto? L'equivoco sulla Legge 104 che può costare il trasferimento forzato.
Rischia di perdere la vista a 37 anni: salvato da un intervento d'urgenzaGrazie a un intervento d’urgenza un uomo di 37 anni ha recuperato completamente la vista, compromessa dalle complicanze di un accumulo di muco ... msn.com
Siligo, si ferisce con la motozappa: uomo rischia di perdere un piedeÈ finito all’ospedale un uomo di 90 anni rimasto ferito ad un piede mentre utilizzava la motozappa nella sua campagna a Siligo. L’anziano, ex operaio nella zona industriale di Porto Torres, lavorava ... unionesarda.it
Violenta lite in strada rischia di coinvolgere anche alcuni passanti nel centro di Roma, l'intervento di diverse pattuglie della polizia locale - facebook.com facebook
Un ultimatum che rischia di diventare un boomerang politico, quello posto da Trump all'Iran per una tregua di 45 giorni. Scade questa sera, Teheran ha già opposto un rifiuto. x.com