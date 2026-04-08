Rischia di perdere la vista per una grave complicanza sinusale | 37enne torna a vedere dopo l' intervento al Policlinico

Da baritoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 37 anni ha rischiato di perdere la vista a causa di una complicanza sinusale. Dopo aver perso l’80% della vista, è stato sottoposto a un intervento urgente presso il Policlinico di Bari. L’operazione è riuscita e il paziente ha riacquistato la vista.

A causa di una grave complicanza sinusale, aveva perso l'80% della vista. Operato d'urgenza al Policlinico di Bari, il paziente, un 37enne, è tornato completamente a vedere.La vista compromessaQuando è giunto nell'Unità operativa di Otorinolaringoiatria del Policlinico di Bari, diretta dal prof. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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