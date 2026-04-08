Rischia di perdere la vista per una grave complicanza sinusale | 37enne torna a vedere dopo l' intervento al Policlinico

Un uomo di 37 anni ha rischiato di perdere la vista a causa di una complicanza sinusale. Dopo aver perso l’80% della vista, è stato sottoposto a un intervento urgente presso il Policlinico di Bari. L’operazione è riuscita e il paziente ha riacquistato la vista.