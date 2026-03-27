Un uomo è deceduto a causa di un malore mentre si trovava nella propria abitazione. I suoi polmoni sono stati successivamente prelevati in un intervento a cuore fermo non controllato e sono stati donati per un trapianto presso un ospedale locale.

Una corsa contro il tempo durata solo 4 ore: la complessa procedura a cuore fermo ha permesso di trasformare una tragedia in una speranza per diversi pazienti È stato effettuato a Busto Arsizio un prelievo di polmoni e multi-tessuto da donatore a cuore fermo non controllato. Si tratta di donazioni molto poco frequenti che risultano spesso complesso per via delle tempistiche ristrette e dell’estrema tempestività organizzativa di cui necessitano. I polmoni sono stati trapiantati con successo al Policlinico di Milano. Il donatore è stato colpito il 10 marzo da un grave malore in casa e, nonostante le manovre di rianimazione, è deceduto in pronto soccorso. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Muore per un malore in casa, i suoi polmoni salvano una vita al Policlinico: l'intervento a cuore fermo

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