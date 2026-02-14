La lite di condominio a Calco aggredisce la vicina con lo spray al peperoncino | una 60enne rischia di perdere la vista
Una lite tra vicine a Calco si è trasformata in un’aggressione quando una donna di 60 anni ha spruzzato lo spray al peperoncino alla sua vicina, rischiando di danneggiarle la vista. La discussione, scoppiata nel condominio, è degenerata improvvisamente e ha portato alla violenta azione. La vittima ha subito un forte bruciore agli occhi e ora teme danni permanenti alla vista.
Calco (Lecco), 14 febbraio 2026 – Rischia di perdere la vista. Ad accecarla è stata una vicina di casa, che le ha spruzzato dritto negli occhi uno spray al peperoncino. Due dirimpettaie, entrambe sulla sessantina, hanno litigato per problemi di vicinato. Non è stata nemmeno la prima volta: tre le due condomine le liti e le scaramucce sono all'ordine del giorno. Deodorant spray Lo spray al peperoncino. Ieri pomeriggio però l a situazione è degenerata ed è andata oltre i soliti insulti e le solite minacce senza seguito. Una delle due infatti ha puntato contro l'altra una bomboletta di spray urticante, di quelle in libera vendita per autodifesa o anti-aggressione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
